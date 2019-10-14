حقق البطل المصري أحمد حسن الرقم القياسي العالمي لأعلى ركله قدم في العالم بارتفاع 2.65 متر محطما الرقم العالمي السابق المسجل بارتفاع 2.40 متر في بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو تخصص (للبومزا)، والتي استضافتها مدينة الغردقة بمنتجع سهل حشيش.

كانت مدينة الغردقة استضافت فعاليات بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو 2019 في نسختها الثالثة، والتي أقيمت لأول مرة في مدينة عربية، بمشاركة 72 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي وعدد من رؤساء الاتحادات العالمية، وذلك تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري للتايكوندو.