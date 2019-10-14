قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، إن هيئة التنمية الصناعية وافقت على طرح 16 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالداخلة لتنفيذ مشروعات غذائية وطبية ودوائية وتعدينية وغزل ونسيج عليها.

وأضاف المحافظ، أن المنطقة الصناعية بالداخلة تشمل ثلاث خلايا صناعية (أ ، ب، ج)، تشمل 62 مشروع صناعي متنوع قائم فعليا بجانب بعض المشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء، مؤكدا أن الخلية (ب، ج) تضم مشروعات غذائية وكيماوية وخدمية وخشبية وجري الانتهاء من تسليم 33 مشروع جديد بالمنطقة بالمجان بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، ومن المقرر أن توفر تلك المشروعات الجديدة حوالى 350 فرصة عمل جديدة لشباب الخريجيين من أبناء مركز الداخلة.

وأوضح المحافظ، أنه جرى طرح أراضي المناطق الصناعية بالمجان أمام الراغبين فى إقامة مشروعات عليها، مؤكدا على أن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة لا تتجاوز نسبة 50%، وتم توفير كافة التسهيلات للراغبين في إقامة مشروعات عليها، وأنه وجه كافة رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بتقديم التسهيلات الممكنة للراغبين في إقامة مشروعات بما يسهم في دفع عجلة التنمية والحد من البطالة.

واشار إلى أنه سبق وأن وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تنفيذ 44 مشروعا استثماريا صناعيا بالمحافظة تضمنت تنفيذ 17 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالخارجة و27 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالداخلة، حيث جرت دراسة طلبات المستثمرين المتقدمين لإقامة مشروعات صناعية بالمحافظة بواقع 112 طلبا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.