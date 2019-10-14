أمرت نيابة الأقصر، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل سائحتين ضُبطتا خلال محاولتهما التصوير بملابس خليعة داخل المناطق الأثرية.

وأمرت النيابة بتسليمهما لسفارة بلديهما أمريكا وأوكرانيا لترحيلهما بعد ارتكابهم أفعالا فاضحة.

وكانت شرطة السياحة والآثار بالأقصر، ألقت القبض على سائحتين في واقعتين منفصلتين للتصوير بملابس غير لائقة بمعبدي الكرنك والأقصر بشكل مخالف للقانون، وعقب التحقيق معهما تم إطلاق سراحهما وترحيلهما إلى سفارات بلادهما لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بقيام شرطة السياحة والآثار بالتمكن من ضبط سائحتين، الأولى تحمل الجنسية الأوكرانية والثانية تحمل الجنسية الأمريكية.

حُرر محضران منفصلان بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيقات.

الواقعة الأولى، تعود إلى يوم الجمعة الماضي، حيث دخل معبد الأقصر، سائح وزوجته من "أوكرانيا" وخلعت السائحة ملابسها، وارتدت "طرحة" بهدف التصوير، وفوجئ أحد الحراس بها فقام على الفور بإبلاغ الشرطة وتم التحفظ عليهما وتسليمهما لشرطة السياحة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويلهما للنيابة التي باشرت معهما التحقيقات.

وقال أحمد عربي مدير معبد الأقصر، إن السائح وزوجته، دخلا إلى معبد الأقصر كباقي الزائرين، وعند ممر العمدان وبالتحديد عند الـ14 عمود، قامت السائحة بخلع ملابسها بالكامل لتبقى بمايوه "قطعتين"، بشكل منافٍ للآداب والأخلاقيات العامة فضبطتهما الشرطة، وتم تحرير محضر لهما.

أما الواقعة الثانية، قيام سائحة أمريكية الجنسية بدخول معبد الكرنك وقامت بخلع ثيابها والتقطت صورا عارية تشبه عرض الأزياء، ما جعل الحراس يتحفظون عليها، بعد التحقق من عدم امتلاكها تصريحا بالتصوير الدعائي، وتسليمها لشرطة السياحة، ومن ثم عمل محضر بذلك وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.