هاجم الكاتب الصحفي على السيد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب العملية العسكرية الأخيرة ضد الدولة السورية، واصفًا إياه بـ"الرجل المجنون".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن العملية العسكرية موجهة للداخل التركي، وذلك بسبب أنه يعاني من أزمات طاحنة كبيرة في حزبه، حيث يعاني من الانشقاقات، كما أن الاقتصاد التركي يعاني، حيث تفقد الليرة التركية جزءًا كبيرًا من قيمتها بشكل يومي.

وتابع أن النظام التركي استطاع تصدير مسألة أن الأكراد أعداء للقومية التركية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد الأكراد في شمال سوريا، تأتي بمباركة إقليمية ودولية، حيث رحبت كل من أمريكا وروسيا وإيران، بالرغم من أن هذه الموافقات ليست معلنة، لكنهم مستفيدون من ذلك.

وأشار إلى أن أردوغان لديه أحلام توسعية غريبة، بالإضافة إلى أن تركيا أكثر دول العالم التي حاكمت مواطنين في قضايا الرأي، مشددًا على أنه امتداد للسلاطين العثمانيين السيئين الذين نفذوا عددًا كبيرًا من المذابح، منها ما هو في الحرم المكي.

وشدد على أن الرئيس التركي يحاول إعادة الإمبراطورية العثمانية الجديدة بفكرة مختلفة، حيث حاول أردوغان إيهام المنطقة العربية أنه يقودها، فهو يفاوض روسيا وإيران في سوريا، اعتمادًا على النجاحات الاقتصادية التي حققها، حيث جرى تقديمه في الوطن العربي على أنه البطل المغوار، مردفًا، أن ثورة الثلاثين من يونيو وجهت طعنة نهائية لأردوغان وطموحاته في المنطقة العربية.