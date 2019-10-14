كشف رياض سليمان الحمود، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، عن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عدوانه على الأراضي السورية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال "الحمود" إن أردوغان يطمح في الحصول على قطعة أرض سورية، تحت اسم الميثاق الملي "من حلب إلى الموصل".

وشرح الحمود، المقصود بالميثاق الملي، موضحًا أنه ميثاق يتحدث عن جزء من الأرض السورية من تفاهمات ما بعد اتفاقية إلغاء الدولة العثمانية، والذي ألغته اتفاقية سايكس بيكو.

وأشار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إلى أن أردوغان يهدف إلى تجاوز اتفاقية سايكس بيكو، والعودة للشكل الذي كان مرسوما في المصالحات الأولى، مشددًا على أن أردوغان يريد إعادة الإمبراطورية العثمانية تحت شعار الأسلمة.

واتفاقية سايكس بيكو هي معاهدة سرية عقدت عام 1916 بين فرنسا والمملكة المتحدة، بمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا، على اقتسام منطقة الهلال الخصيب، بين فرنسا وبريطانيا، ولتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا، وتقسيم الدولة العثمانية التي كانت المسيطرة على تلك المنطقة في الحرب العالمية الأولى.