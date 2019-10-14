أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن توفير 8230 فرصة عمل متنوعة بالقطاع الخاص لكافة المؤهلات والتخصصات الفنية وغير الفنية من خلال 87 شركة، موضحا أنه يوجد فرص عمل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة 5%.

وأوضح شاروبيم أنه سيجرى إقامة الملتقى التوظيفي بالدقهلية بحضور وزير القوى العاملة، ومسئولي مبادرة "اشتغل فني"، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، الاثنين المقبل، ليختار الشباب الراغبين فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم بالقطاع الخاص من بين الوظائف المعروضة.

وشدد محافظ الدقهلية على الشباب بضرورة المشاركة في الملتقى التوظيفي الذي يفتح لهم آفاق واسعة لاختيار وظيفته المناسبة بالقطاع الخاص في أفضل وأرقى الشركات ويتيح له حرية المقارنة بين الوظائف المختلفة.

من جانبه، قال أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة، إنه سيجرى تسليم شهادات أمان لعدد 200 عامل من العمالة غير المنتظمة، وتسليم شهادات نهاية الدورة التدريبية للأعمال الصحية لـ 15 عامل من خريجي وحدة التدريب المتنقلة بشها.