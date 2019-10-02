أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية تحاول تفريق تظاهرة انطلقت بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد،، مشيرا إلى إصابة 5 أشخاص.

وقال المصدر الأمني، في تصريح لقناة " السومرية نيوز"، إن القوات الأمنية تحاول تفريق تظاهرة انطلقت بالزعفرانية، تطالب بتوفير فرص عمل، مضيفا أن 5 أشخاص أصيبوا خلال محاولات القوات الأمنية تفريق المتظاهرين.

يُذكر أنَّ العاصمة العراقية بغداد شهدت يوم أمس، تظاهرات كبيرة في عدد من مناطقها للمطالبة بالإصلاحات وتوفير فرص عمل، وأدت هذه التظاهرات إلى مقتل متظاهر وإصابة العشرات بينهم عناصر بالقوات الأمنية، إضافة إلى عدة حرائق طال أحدها أحد المطاعم في ساحة التحرير.