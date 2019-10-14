قال الجندي البطل أحمد فوزي حسن، الذي بُترت قدماه، خلال فترة التجنيد العسكري، وكرمه الرئيس السيسي بالأمس، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، إنه فخور بتكريم الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه توقع ذلك، حيث كان قادة الجيش يتابعون مداهمات الجيش ضد الجماعات الإرهابية.

وعما دار بينه وبين رئيس الجمهورية خلال تكريمه، قال "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "MBC مصر": "الرئيس شكرني على اللي عملته، وأنا رديت وقلتله ده واجبي إني أحمي أرضي"، مشددًا على أن تكريم الرئيس، يعد فخرًا له ولقريته "عباسة"، ومضيفًا أن الشهيد حازم أحمد مكاوي كان صديقًا له، حيث كان زميلًا له في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، واستشهد مطلع العام الجاري.

وأشار إلى أنه كان يشارك في المداهمات ضد الإرهابيين: "كان أول حاجة بيفكروا فيها الهروب، وكل مرة كنا بنشرف الجيش المصري، محدش بيحس بالحماسة دي غير اللي بيخدم هناك، حاولوا يستولوا على 4 كمائن معرفوش يعملوا حاجة، مقدروش يواجهونا أو يفكروا عشان عارفين مصيرهم إيه".

وعن علاقة أفراد القوات المسلحة في سيناء ببعضهم، قال الجندي البطل: "إحنا أكتر من إخوات ولما كنا بننفذ المداهمات المطلوبة بالليل، كنا بنتطمن على بعض ولو حد مننا ناقص منرجعش إلا بيه حتى لو جثمان شهيد".