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مواطنون سوريون يروون لـ"الوطن"حكايات الوجع جراء العدوان التركي

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خالد نجم يحضر لأداء العزاء في طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

خالد نجم يحضر لأداء العزاء في طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

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