أكد اللواء طيار عبد المنعم همام، زميل أكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال معركة المنصورة الجوية، أن أكبر معركة جوية حدثت في حرب أكتوبر كانت يوم 14 أكتوبر 1973، موضحًا أنه يفتخر بأنه كان متواجدًا بالخدمة وقتها وكان ضمن الأسراب التي كُلفت بالتعامل مع الهجوم الإسرائيلي على المطارات المتواجدة في دلتا مصر.

وأضاف "همام"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN "، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الهجوم الإسرائيلي الجوي كان على أربع قواعد رئيسية وهي المنصورة و الصالحية وطنطا وشبراخيت، موضحًا أنه عندما اندلعت هذه المعركة كان يبلغ من العمر 23 عامًا، وكان نقيب طيار، وضمن أول تشكيل جو للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي.

وتابع: "كنا وقتها في معنويات مرتفعة جدا كانت في السما، فكل الطيارين المصريين كانوا قد مارسوا الاشباك مع الطائرات الإسرائيلية قبلها في يوم 6 أكتوبر أو 8 أكتوبر، أو 12 أكتوبر، وكان فيه ثقة كبيرة جدا، وفيه حنكة إننا نناور بتقنيات أفضل"، موضحًا أن الهجوم الإسرائيلي كان بطائرات يبلغ عددها 120 طائرة.

وواصل: "اللي المفروض الناس تاخد بالها منه إن كان فيه معركة جوية شغالة في الجو، بين الطائرات المصرية والإسرائيلية، ومعركة أخرى على الأرض بين المهندسين والفنيين حيث كانوا يقوموا بتسليح الطائرات المصرية من أجل إقلاعها مرة أخرى وتموينها بالأسلحة والتموين".