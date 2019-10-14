حضر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لتقديم واجب العزاء في الفقيد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، وظل نظيف متواجدا في العزاء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يتلقى العزاء فى صديقه الذي خلفه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما حضر العزاء، علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك لتقديم واجب العزاء في الفقيد الدكتور طارق كامل.

وشهد عزاء الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة من السياسيين والمسؤولين السابقين، اليوم الاثنين بمسجد عمر مكرم، حيث ترك الراحل رصيدا كبيرا من الحب والعلم لتتناقلة الأجيال الحالية.

ورحل الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات السابق، والملقب بـ"أبو الإنترنت" في مصر، بعدما وافته المنية في مدينة جنيف بسويسرا، الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان استمرت لعشر سنوات.

يعد كامل ثانى وزير اتصالات في مصر، ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف.