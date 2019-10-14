وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على إحالة 26 مدرسا بمدارس الدنابيق للتعليم الأساسي، وميت مزاح الإعدادية بنين التابعتين لإدارة شرق المنصورة التعليمية، ومدرسة الشهيد محمد عفت التجارية بنين بصهرجت الكبرى مركز أجا، وذلك لخروجهم من العمل بدون إذن أو خط سير رسمي.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من المدارس خلال أربعة أيام للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية شملت مراكز منية النصر والكردي والمنزلة والمطرية والمنصورة ودكرنس وأجا وميت غمر.

وكلف المحافظ، الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بإجراء التحقيق معهم، ومع مسئولي الحضور والانصراف بالمدارس المشار إليها بسبب التقصير والتقاعس في أداء العمل، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات الغياب، مكلفا رئاسة مركز ومدينة المطرية برفع كافة الاشغالات الموجودة حول المدارس بالمدينة.