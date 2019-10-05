أعلنت وزارة الأوقاف تشكيل المكتب الفني لوزير الأوقاف لشؤون المتابعة، بعد اعتماده من وزير الأوقاف لتشكيل فريق المتابعة اليومية من شباب الوزارة:

وجاء التشكيل كالتالي:

1ـ عبد الله حسن عبد القوي، معاون الوزير لشؤون المتابعة العامة والشؤون المالية.

2 ـ رفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني لشؤون المكاتبات.

3ـ هشام عبد العزيز للشئون الميدانية وشؤون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

4ـ محمد أبو ستيت مدير عام التكليفات السيادية لشؤون المكاتبات السيادية والمسابقات.

5ـ محمد عرابي مدير عام المتابعة الفنية لشؤون هيئةالأوقاف والشؤون الهندسية.

6- محمد عزت للشؤون الدعوية وخدمة المواطنين.

7ـ أسامة فخري لشؤون مجالس الإدارات.

8ـ كمال أبو سيف لشؤون أكاديمية الأوقاف.

9ـ عمرو الكمار للشؤون العلمية.

وأكدت الوزارة أن القيادات الشباب الـ9، سيتقدمون بتقرير يومي عن المهام التي كلف بها لوزير الأوقاف.