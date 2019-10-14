كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، بالاستعانة باستشاري من كلية الهندسة للتأكد من إزالة أسباب الهبوط الأرضي الواقع بشارع المستشارين بمنطقة طوسون التابعة لحي منتزة ثان، لعدم تكرارها مرة أخرى، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي داخل المناطق التي تعاني من مشكلات بمنطقة طوسون وأبو قير في أسرع وقت ممكن قبل بدء موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ بمناطق طوسون وشارع المستشارين لمتابعة مشكلات الهبوطيين الأرضيين بها، والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المواطنين، والتي كان أهمها الصرف الصحي ورصف الطرق والقمامة.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق، والدكتور ياسر الجندي رئيس حي منتزة ثان، وحمدي شامة رئيس حي منتزة أول، وجميع مسئولي الجهات المعنية.