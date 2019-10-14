قال عبده مباشر، المؤرخ العسكري، إن حرب أكتوبر 1973 تُعد أيام مجيدة في تاريخ مصر ولها مذاق خاص، حيث إن مصر كانت وقتها تعيش معارك تراجعيه من أيام الاحتلال الإنجليزي، وعندما دخلت في صراع مع إسرائيل 1948 كانت تجربة خاسرة وسلبية، وفي عام 1956 عاشت مرة أخرى تجربة سلبية، وفي 1967 عاشت تجربة انكسارية، ولكن تحولت القوات المسلحة من قاع الفشل بعد ثلاثة معارك سلبية وتحدت من هو على قمة الانتصار وهذا قرار كان شجاعًا للغاية من الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف "مباشر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن حرب أكتوبر كانت أول معركة هجومية من مصر منذ عصر إسماعيل باشا، وتم التخطيط للحرب جيدًا، والاستفادة من الدروس السابقة في فترة الحرب مع إسرائيل، مستطردًا: "عملنا 18 خطة هجومية في حرب أكتوبر، كل ما تيجي لنا معدات زيادة نعمل خطة كمان، التدريب على الحرب كان شاق ومكلف جدا أكثر من الحرب نفسها".

وأشار المؤرخ العسكري إلى أن معركة المنصورة الجوية تصنف كأطول معركة جوية في العصر الحديث، واشترك فيها عدد من الطائرات المصرية لصد هجوم من تشكيلات الطيران الإسرائيلي كانت تحاول دخول المجال الجوي المصري لقصف المطارات المصرية في الساحل الشمالي والدلتا، موضحًا أن إسرائيل تصورت أن مصر منشغلة بتطوير المطارات، فحاولت تستغل الفرصة ومهاجمة المطارات المصرية في الدلتا ولكنها فشلت.