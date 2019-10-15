قال الإعلامي أحمد موسى، إن "حركة النهضة التونسية" والتي يترأسها راشد الغنوشي، هي حركة إرهابية وتسيطر على البرلمان التونسي: "عندها أغلبية في الانتخابات البرلمانية الماضية".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من يقوم بسب الشعب المصري أو قيادته من تونس فهو ليس ضمن الشعب التونسي ولكنه تابع لجماعة الإخوان الإرهابية: "احنا بنحب الشعوب في كل حته ومتخلوش عناصر تنتمي لجماعة الإخوان تستغل الأحداث والقضايا"، موضحا أن الشعب المصري لم يقم بسب أي شعب آخر: "عمرنا كشعب ما شتمنا حد، واحنا كشعب مصري شعب عظيم يحترم الكل".

وأكد أن الشعوب العربية تحب المصريين كافة ونحن أيضا نبادلهم نفس الحب، متابعا: "لا أعبر عن نفسي ولكني شايف غضب امبارح من شعبنا العظيم عما قامت به عصابة من حركة النهضة الإرهابية الخائنة.. وهي تخون تونس قبل خيانتها لدول أخرى".