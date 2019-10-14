أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة الخارجية ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن ترامب قوله إنه سوف يصدر قرارات تنفيذية بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم التركي في شمال سوريا يعرض حياة المدنيين ويهدد السلام والأمن في المنطقة.

وتابع ترامب قائلا: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر، قلت لأردوغان إن هجومه على شمال سوريا سيخلف أزمة إنسانية ويفتح المجال لارتكاب جرائم حرب"، مطالبا تركيا بضمان سلامة المدنيين بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، مضيفا أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%.