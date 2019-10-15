كشف محمد صفوت، الإعلامي العائد من العمل في قناة الجزيرة القطرية، معاناة المصريين والانتهاكات التي يتعرضون لها في العاصمة القطرية الدوحة، موضحًا أن تعنت وظلم الأجهزة القطرية وصل لدرجة أنهم نكلوا بشخص يدعى محمد السيسي، لمجرد تشابه اسمه مع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "صفوت"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن هذا الشخص كان يعمل مهندس ومدير مشروعات، وتم تلفيق أوراق له بمديونيات عليه للشركة، كما أن هذا الشخص عندما كان يتوجه للجوازات كان يسخرون منه لتشابه اسمه مع اسم الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن هناك تعليمات للمنظمات الخيرية في قطر وخاصة مؤسسة قطر الخيرية بعدم إعطاء أي منح مادية أو مساعدات لأي مصري متعسر.

وأوضح أنه بعد إنهاء عمله عرض عليه شخصان تركي وشخص إيراني تجنيده لجمع معلومات معينة، مقابل إعادته للعمل، كما تلقى إيميل من ثالث، تأكد منه أن لهم علاقة بأشخاص في الخارج.