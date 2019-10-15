أكد الإعلامي محمد صفوت، أحد العائدين من العمل بقناة الجزيرة، أن موظفي المركز التكنولوجي التابع لشبكة الجزيرة القطرية كانوا يتواصلون دوما مع المقاول الهارب محمد علي وكذلك وائل غنيم، من أجل إملائهم إساءات ضد مصر لنشرها على السوشيال ميديا، كما أنه شاهد بنفسه مكالمة هاتفية بين أحد العاملين بالمركز وبين وائل غنيم.

وأضاف "صفوت"، خلال حواره في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن قيادات شبكة الجزيرة اشترطت على العاملين في "بي إن سبورت"، عرض جميع الأخبار السلبية عن مصر، في مقدمة النشرة، موضحًا في الوقت ذاته أن المحلل الرياضي علاء صادق يحاول أن يظهر أنه ليس له علاقة بالجوانب السياسية في عمله بقناة الجزيرة وأن عمله رياضي بحت رغم أن الحقيقة عكس ذلك.

وأوضح أن هناك خلايا إيرانية تعمل ضمن صفوف قناة بين سبورت، حيث يعمل بها 3 أشخاص اثنين من قطر وأصولهما إيرانية، والثالث من لبنان يحاولون تسليط الضوء وإبراز إيران، مؤكدًا أن النشاط الإيراني والتركي بعد مقاطعة الدول العربية لقطر أصبح ملحوظا في الدوحة بشكل كبير.