استنكر الإعلامي عمرو أديب، تناول قناة الجزيرة القطرية لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث نشرت خبرًا يحاول التقليل من انتصار حرب أكتوبر، تحت عنوان "تحرير شريط ضيق على الضفة الشرقية"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وانفعل أديب، على ما نشرته الجزيرة، قائلًا: "الشريط الضيق على الضفة الشرقية ده قد قطر 4 مرات"، موضحًا أن الإعلام المعادي الخاص بالإخوان، يحاول هدم البلد بأي طريقة، في سبيل حصوله على مقعد الحكم، ويعملون على تغيير حقائق حرب أكتوبر لتدمير الجيش المصري، وهو هدف حقير.

وأضاف: "دول مستعدين يهدوا حرب، ويغيروا حقائق عن أكتوبر، عشان يسيئوا لمصر وجيش مصر، ويقللوا من قدرات القوات المسلحة"، موضحًا أن قناة الجزيرة القطرية وأفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، يكتبان نفس التغريدات على "تويتر".

وأشار أيضا إلى أن قنوات الإخوان المعادية، تسعى دائما لتشويه صورة الإعلام المصري، والتشكيك في مصداقيته، حيث فوجئ بهجوم شرس عليه في 4 قنوات في التوقيت ذاته من بينها "مكملين، والجزيرة".

وأجبر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قناة الجزيرة، على تعديل منشور، نشرته عبر صفحتها الرسمية على الموقع ذاته، تتحدث فيه عن نصر أكتوبر المجيد، وتسبب الهجوم الكبير الذي واجهته الجزيرة في إرباك القائمين على إدارة الصفحة، ليعملون على تغيير المنشور 4 مرات، قبل تثبيته.