أكد الإعلامي محمد صفوت، أحد العائدين من العمل بقناة الجزيرة، أن الإعلامي الرياضي علاء صادق الذي كان يعمل في قناة "بي إن سبورت" التابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية وزميل آخر له يديران حملة في الخفاء لإشعال الفتن في الوسط الرياضي المصري، ومن يدقق في تغريدات صادق سيتأكد من ذلك بنفسه.

وأضاف "صفوت"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أن من يدقق في التغريدات التي يكتبها علاء صادق، يجد أنه يعمل على استفزاز جماهير الأهلي والزمالك بشكل غريب لمحاولة إشعال الفتن في الرياضة المصرية، ويتم عملها وفقا لمخطط مقصود، وهو إشعال الموقف في مصر وإحداث حالة من الفوضى.

وأشار أحد العائدين من العمل بقناة الجزيرة، إلى أنه خلال الشهور الأربعة الأخيرة قبل إنهاء عمله في "بي إن سبورت" حدثت أمامه أمور غريبة للغاية، حيث تم إنهاء خدمات 550 موظفا من قناة بين سبورت الرياضية بشكل مفاجئ، ثُلثهم من المصريين، حيث زعمت القناة أنها تخسر بسبب عمليات القرصنة عليها.