رئيس مصر للطيران: الأرباح التي حققها القطاع جاءت بفضل جهود العاملين

بعد ردود الأفعال الواسعة، التي خلفها ظهور الفنان محمد رمضان داخل إحدى قمرات قيادة إحدى الطائرة، خلال رحلة جوية، ما تسبب في إيقاف قائد الطائرة ومساعده للتحقيق معهما، واتهمتهما وزارة الطيران المدني بكسر القواعد وانتهاكها بشكل صريح، نشر الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، رسالة وجهها للعاملين بالشركة، عبر صفحة الشركة علي "فيس بوك".

قال إن جميع العاملين بقطاع الطيران المدني لمسوا النتائج التي تحققت منذ تولي وزير الطيران المدني، مسئولية القطاع وتحقيق أرباح للشركة الوطنية لأول مرة خلال العام المالي لم تتحقق منذ عشر سنوات تقريبا، بعد تكبد الشركة خسائر تراكمية بلغت 20 مليار جنيه.

وأضاف أن الإيرادات جاءت بفضل جهود العاملين وتطبيق سياسة الوزارة "سياسة الحوكمة" التى تقوم على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات والحفاظ علي المال العام.

وأشار إلى أن وزير الطيران المدني حريص على توفير بيئة العمل المناسبة وتحفيز العنصر البشري في مختلف النواحي ومن بينها توفير منظومة طبية متكاملة تليق بالعاملين وأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة القطاع دون تحميلهم أية أعباء إضافية، لافتا إلى أن الوزير حرص على تنظيم زيارات متتالية لمستشفى مصر للطيران، والاستماع لشكاوي العاملين، وقال إنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى مصر للطيران، أو المساس بحقوق العاملين بها، أو المتعاملين معها.

وتابع: "الوزير وجه بالاستمرار في مشروعات التطوير بمستشفى مصر للطيران وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم والعمل بأقصى جهد لتحسين مستوى خدماتها الطبية في مختلف التخصصات، ودراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفي مصر للطيران".