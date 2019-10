فنانون لبنانيون يستغيثون من نشوب النيران ببلادهم: "شيء يحرق القلب"

View this post on Instagram

قلبي عم يحترق مع هالمنظر!! يا رب احمي #لبنان واهله والطف به حرايق كبيرة وكارثة طبيعية وبيئية بكل معنى الكلمة .. #لبنان_يحترق #المشرف #الدبيه #الناعمة #prayforlebanon#غضب_الطبيعة_الغير_طبيعي #saveournature