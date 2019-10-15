استشاري النقل: 40% من حواث القطارات تقع بسبب المزلقانات غير الشرعية

قال المهندس عصام سليم، خبير السكك الحديدية واستشاري النقل، إن 40% من حوادث القطارات تقع على المزلقانات، مشيرا إلى أن الهيئة لا تستطيع التحكم فيها بشكل كامل بسبب المزلقانات غير الشرعية.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، الاثنين، أن الدولة تعمل على تغيير المزلقانات بأخرى إلكترونية من أجل تقليل تدخل العنصر البشري والحد من الحوادث.

وأكد خبير السكك الحديدية أن الأهالي يقيمون مزلقانات غير شرعية على السكة الحديد، مما يعرض حياتهم للخطر، مشيرا إلى أن ذلك حدث بسبب تنامي الكتلة السكنية وامتدادها لجانب خطوط السكة الحديد.

وأشار خبير السكك الحديدية واستشاري النقل إلى أن السكة الحديد في مصر شهدت انضباطا كبيرا، خلال الفترة الأخيرة، وأن القطارات تسافر في ميعادها وتصل في ميعادها.

وأوضح، أن المشكلة التي تواجه السكة الحديد حاليا هي مسألة صرف التذاكر بشكل إلكتروني عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول وغيرها، ما يسهل على المواطن بدلا من وقوفه في طوابير أمام الشباك.

وأثنى سليم على مسألة إعلان السكة الحديد للتأخيرات المتوقعة لبعض القطارات نظرا لأعمال الصيانة في الطرق وغيرها، ما يجعل الراكب يتوقع تاريخ وصوله حتى بعد التأخير.

وأشار إلى أن مسألة نقص الجرارت سيتم حلها وأن 10 جرارات جديدة ستصل السكة الحديد الشهر المقبل، مشيرا إلى أن حركة الجرارت ستشهد زيادة بمقدار 280 جرارا جديدا، بالإضافة لـ1300 عربة ركاب تم التعاقد عليها، مشددا على أنها ستسبب في راحة الركاب.