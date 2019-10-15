أخبار متفوتاكش.. فوز المنتخب والسيسي يهنئ رئيس تونس وأمطار رعدية بأسوان

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

هطول أمطار رعدية غزيرة على أبو سمبل في أسوان

تشهد مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، الآن، أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة بالبرق في سماء المدينة، ورفعت محافظة أسوان حالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال الساعات المقبلة.

الإفراج عن 14 من المتضامنين مع "شهيد الشهامة" في المنوفية

أكدت مصادر أمنية لـ«الوطن»، اليوم، أنه جرى الإفراج عن 14 من أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء مشاركتهم فى مسيرة جابت شوارع المدينة للمطالبة بالقصاص من المتهمين بقتل الشاب «محمود البنا»، المعروف بـ«شهيد الشهامة»، الذى دفع حياته ثمناً لدفاعه عن فتاة تعرضت لهجوم من قبَل أحد المتهمين فى الواقعة.

لبلبة تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لعادل إمام.. وتشكو من الشائعات

طمأنت النجمة لبلبة، الجمهور على صحة الفنان الكبير عادل إمام، موضحةً أنه يتمتع بصحة جيدة، كما يستكمل تصوير أحدث أعماله الفنية.

كانت تنوى تصوير "فيلم إباحي".. قصة الفتاة الأوكرانية المضبوطة بالأقصر

قرار حاسم اتخذته النيابة العامة بالأقصر، اليوم الإثنين، بتسليم فتاة أوكرانية إلى سفارة بلادها تمهيدا لترحيلها خارج البلاد، بعد القبض عليها عارية داخل معبد الأقصر، الجمعة الماضية.

"غير مسموح".. 3 أخطاء وقع فيها قائد طائرة محمد رمضان

علقت مصادر بسلطة الطيران المدني، المسؤولة عن منح تراخيص مزاولة مهنة الطيران، على واقعة قيادة الفنان محمد رمضان لطائرته، مبينة أنَّ قائد الطائرة الذي سمح لـ رمضان بالدخول لـ"قمرة القيادة" كسر جميع القواعد وأدخل شخصا "غير مسموح له بالتواجد بقمرة القيادة" بالمخالفة.

السيسي يهنئ قيس سعيد برئاسة تونس

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، متمنيا للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم.

توقعات طقس الـ72 ساعة.. توقعات بسقوط أمطار قد تصل لسيول

تستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

ترامب يفرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب العدوان التركي على شمال سوريا.

حرائق هائلة في لبنان.. وألسنة اللهب تهدد البيوت والمدارس

نشب حريق كبير في محيط قرية المشرف في لبنان، وانتشرت بسرعة هائلة بفعل الرياح، أمس، ما تسبب في تهديد للبيوت السكنية ومدرسة الكرمل سان جوزيف.

بالفيديو والصور.. منتخب مصر يهزم بوتسوانا بشق الأنفس في أول اختبار للبدري

حقق المنتخب الوطني فوزا صعبا وبشق الأنفس على ضيفة بوتسوانا بهدف نظيف، وذلك في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين على ملعب برج العرب، وسط أداء فني باهت ومخيب للاعبي الفراعنة.