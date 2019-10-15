فريق مبادرة "حياة كريمة" يناقش الخطوات التنفيذية لإعمار 60 قرية بأسيوط

زار فريق عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة أسيوط، لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى لتطوير وإعمار 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبدء بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح وتطويرها لتصبح قرية نموذجية في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وتأهيل المنازل.

ويأتي تطوير قرى المحافظة وفقا للاعتمادات المالية المقدمة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ضمن برنامج الحكومة، لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا، لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد، وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

وعقد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اجتماعا بالفريق بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ومسؤولي القطاعات التنفيذية.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية في مختلف القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مقترحات الحضور بالنسبة لتطوير القرى واستكمال مشروعات الخدمات والمرافق بها.

وأعلن نورالدين تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ والتنسيق والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجهات المانحة لاستكمال تنفيذ المشروعات وتوحيد الجهود.

وأضاف محافظ أسيوط ان مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري، من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين تنفيذَا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار خالد جمال منسق مبادرة حياة كريمة بأسيوط وأعضاء الفريق إلى النزول الميداني لقرية عرب الكلابات، وتفقد المرافق والخدمات بها ولقاء المواطنين والاستماع إلى طلباتهم ودراسة الاحتياجات، ووضع الخطط التنفيذية لبدء أعمال التطوير بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة للخروج بالقرية إلى الصورة النموذجية.