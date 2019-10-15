عادت الحركة المرورية لطبيعتها عقب انقلاب سيارة محملة بالزيوت بطريق مصر إسكندرية الزراعي ببنها اتجاه المنصورة، وجرى سحب الكثافة المرورية وإزالة آثار الحادث.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالزيوت بطريق مصر إسكندرية الزراعي بمدينة بنها اتجاه المنصورة دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد صبيح، وكيل مرور القليوبية، وتمت الاستعانة بلودر لرفع آثار الحادث، وسحب الكثافة المرورية بالطريق و إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.