لقى شخصين مصرعهما، اليوم، في تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي السريع، بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، ونُقلَا الجثتان إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتبين من المعاينة أثناء دوران قائد السيارة رقم (2356 س ب ج) ملاكي للخلف، فوجئ بقدوم السيارة رقم (601716) نقل، التي اصطدمت به من الخلف وأطاحت بالسيارة على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع مستقلي السيارة الملاكي وهما خالد محمد أحمد 52 عاما، وهاني السنوسي محمد بلبع 54 عاما، مقيما بكفر الدوار البلد.