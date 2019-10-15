تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر وأبو ظبي الإسلامي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في مصرف بنك بلوم نحو 16.210 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

بلغ سعر الدولار في بنك الأهلي اليوناني نحو 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.