شهد طريق رأس غارب الغردقة أمطار غزيرة صباح، اليوم، وطريق رأس غارب الشيخ فضل غرب المحافظة أمطار متوسطة، بينما سقطت أمطار خفيفة على مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها البرق.

وشهدت مدينة الغردقة تكاثف للسحب والغيوم وحالة من التقلبات في العوامل الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار على مدن محافظة البحر الأحمر.

وحذر مركز التنبؤات الجوية من سقوط أمطار على الغردقة ورأس غارب وحلايب وشلاتين، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بمختلف المدن والمديريات استعدادا لسقوط الأمطار.

وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.

وكانت حذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من احتمال سقوط أمطار على مدن المحافظة، وذلك بناء على بيان الإدارة العامة للأزمات.

وأعلنت إدارة الأزمات في بيان لها أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن المحافظة بين متوسطة وخفيفة وشددت علي رفع درجة الاستعداد القصوى طبقا للتعليمات المستديمة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد وضعت خطة لمجابهة سقوط الأمطار و السيول بالمحافظة وأماكن التمركزات بالمدن، كذلك البحيرات والسدود وإتمام استعداداتها لمواجهة أي طارئ والخريطة الجوية للأيام المقبلة.