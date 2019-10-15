تشهد محافظة حالة من الطقس غير مستقر حيث غطت السحب سماء المحافظة مع سقوط أمطار خفيفة في مراكز شمال قنا، إضافة إلى زيادة نشاط الرياح.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، سقطت أمطار على مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، لمدة ربع ساعة مع تزايد نشاط الرياح، مع استمرار حجب السحب أشعة الشمس، مع احتمالية عودة الامطار مرة أخرى بحسب تقارير الأرصاد الجوية .

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى في كافة الوحدات المحلية ومديريات التضامن والصحة والتموين لمواجهة أي أخطار حال سقوط أمطار وسيول.

وأضاف الهجان أنه أطمئن على مخرات السيول بالمحافظة وعددها 12 مخر والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة منوها إلى أن المديرية خفضت منسوب المياه في الترع، خلال موسم سقوط الأمطار حتى تستوعب كميات المياه المتدفقة إليها في حالة حدوث سيول ومن ثم الاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية.

وأوضح الهجان أنه خلال الأشهر الماضية جرى تبطين جوانب وأرضيات مخر سيل "المعنا" بطول 1100 م بتكلفة مالية 11 مليون جنيه، وما زال العمل يجرى لاستكمال تبطين الأجزاء المتبقية بالمخر لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل، والذي يبلغ إجمالي طوله 6250 م، مضيفا أنه جرى الانتهاء من تطهير مخر سيل كرم عمران بطول 4150 م وصيانة بوابات حجز المياه به، تحسبا لسقوط سيول خلال الأشهر المقبلة.

الهجان: إنشاء بحيرات صناعية لتخزين مياه السيول

وأكد الهجان أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الري قامت مؤخرا بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول، حيث جرى الانتهاء من إنشاء البحيرة الصناعية بقرية حجازه بمدينة قوص على مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 مليون و 300م3، كما جرى الانتهاء من تنفيذ بحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار، فيما تم تنفيذ نسبة 75% من الأعمال الإنشائية بالبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول، بالإضافة إلى أنه من المقرر إنشاء بحيرتين صناعيتين خلال العام المقبل الأولى بقرية العمرة بمركز ابوتشت بتكلفة 80 مليون جنيه، والثانية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي بتكلفة 130 مليون جنيه.