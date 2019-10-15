ألقي القبض على تسعة من مسؤولي حزب الشعب الديمقراطي في حي بشيكتاش في إسطنبول في نهاية الأسبوع، حيث تجمعوا لتنظيم احتجاج ضد التوغل التركي في شمال سوريا، وفقا لصحيفة إيفرينسيل اليومية.

وتدخلت الشرطة واستخدمت القوة ضد مسؤولي حزب الشعب الديمقراطي بما في ذلك الرئيس المشارك لفرع مقاطعة شيشلي عندما تجمعوا أمام مكتب الحزب في حي بشيكتاش للإدلاء ببيان صحفي ثم عقدوا مسيرة ضد العملية التركية في شمال سوريا.

وأطلقت تركيا عملية "نبع السلام" المخطط لها منذ فترة طويلة في 9 أكتوبر بهدف إخراج القوات الكردية التي تعتبرها إرهابية.

في المقابل، تنظر معظم الدول الغربية إلى القوات الكردية كشركاء رئيسيين في الحرب ضد تنظيم داعش.

مثل مسؤولو حزب الشعب الديمقراطي أمام قاض يوم الاثنين واعتقلوا فيما بعد بتهمة نشر دعاية منظمة إرهابية وانتهاك قانون المظاهرات.

واعتبرت المحكمة التركية شعارات "لا للحرب والسلام على الفور" التي رددها مسؤولو حزب الشعب الديمقراطي دعاية إرهابية.

ويعتبر حزب الشعب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، أن التوغل التركي في سوريا "غزو"، وكان الحزب السياسي الوحيد الذي ينتقد العملية العسكرية التي بدأت الأسبوع الماضي.