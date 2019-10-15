قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، إن دونالد ترامب قد طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع حد للعملية العسكرية في سوريا.

ونقلت "فرانس برس" عن بنس قوله، إنه سيتوجه قريبا إلى تركيا لبحث الملف السوري.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن الهجوم التركي على شمال سوريا أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا، مضيفا أن "الهجوم التركي قوّض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا".

ووصف إسبر في بيان العملية العسكرية التركية بأنها "غير ضرورية ومتهورة"، وقد تسفر عن عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.