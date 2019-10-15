تفقد وزير الآثار، يرافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، أعمال البعثة الأثرية التابعة للوزارة، التي تعمل في جبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، والتي نجحت أول أمس في الكشف عن خبيئة ضخمة لتوابيت ملونة، من المنتظر إعلان تفاصيلها السبت المقبل في مؤتمر صحفي غرب الأقصر.

الآثار تكشف تفاصيل الكشف الأثري الجديد في مؤتمر صحفي السبت المقبل

والكشف الأثري الجديد من أضخم وأهم الاكتشافات التي جرى الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، ويضم حتى الآن أكثر من 20 تابوت آدمي خشبي ملون، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا زالوا مغلقين، وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم حيث تم العثور عليهم في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.