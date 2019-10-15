تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بشأن المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الفنلندية، في إطار اتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي المشترك، وبرنامج سيمو.

وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة الفنلندية عددا من المنح الدراسية خلال العام 2020 / 2021 تتراوح مدتها بين 3 إلى 9 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، وتقديم الجانب المانح منحة مالية شهرية تقدر بمبلغ 1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسي بفنلندا في نهاية شهر أغسطس 2020.

ولفت التقرير إلى ضرورة توافر عدد من الشروط للتقدم لهذه المنح وهي: أن يكون المرشح من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من 3 سنوات في أول سبتمبر 2020.

وأضاف التقرير أنّ آخر موعد للتقدم لهذه المنح 16 فبراير 2020 على الموقع الإلكتروني الخاص بدولة فنلندا على الرابط التالي:https://www.oph.fi/en/development/finnish-government-scholarship-pool على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة بمقر الإدارة المركزية للبعثات.