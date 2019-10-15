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عاجل.. السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية في مختلف الأسواق

عاجل.. السيسي: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية في مختلف الأسواق

افتتاح معهد فني للتمريض ومركز كلى صناعي في مستشفى العبور بكفر الشيخ 

افتتاح معهد فني للتمريض ومركز كلى صناعي في مستشفى العبور بكفر الشيخ 

موجة جديدة من انخفاض أسعار اللحوم بمطروح: الضأن بـ 70 جنيها

موجة جديدة من انخفاض أسعار اللحوم بمطروح: الضأن بـ 70 جنيها

نشرة أخبار تركيا.. مقتل مراهق بسبب "التحدث باللغة الكردية"

نشرة أخبار تركيا.. مقتل مراهق بسبب "التحدث باللغة الكردية"

رئيس الوقف السني العراقي يشيد بقيادات مصر: بلدكم خارطة معرفية استثنائية

رئيس الوقف السني العراقي يشيد بقيادات مصر: بلدكم خارطة معرفية استثنائية

السياحة تشارك في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر

السياحة تشارك في إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر

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