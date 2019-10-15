نشرة أخبار تركيا.. مقتل مراهق بسبب "التحدث باللغة الكردية"

أفادت صحيفة إيفرينسيل اليسارية، أن مراهقا كرديا توفي متأثرا بجراحه في مقاطعة ساكاريا بشمال غرب تركيا يوم الاثنين في أعقاب ما وصفه شهود العيان بالهجوم بدوافع عنصرية.

وقالت الصحيفة إن سيرين توسون، البالغ من العمر 19 عاما، أصيب بجروح خطيرة بعد أن هاجمته مجموعة من الأشخاص بسبب التحدث باللغة الكردية في 23 أغسطس.

احتشد ستة رجال على توسون، وهو عامل موسمي من مقاطعة ديار بكر جنوب شرق البلاد، خلال فترة استراحة من التقاط البندق، بحجة إنه كان يتحدث بصوت "مرتفع جدا" خلال محادثة مع صديق.

وذكرت التقارير الأولية أن المهاجمين كانوا في حالة سكر وقاموا بإلقاء زجاجات الكحول على المراهقين.

تعرض توسون للضرب وإطلاق النار في الرأس مرتين. وتمكن صديقه من الجري وتنبيه السلطات.

عثرت الشرطة المحلية على البندقية المستخدمة في الهجوم في حقل قريب وتم اعتقال المهاجمين.