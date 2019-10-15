أكّد الدكتور حسن أبو طالب عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية لجوء مصر إلى المجالس الدولية مثل مجلس اﻷمن ومحكمة العدل الدولية للحصول على فتوى قانونية بخصوص سد النهضة تدعم الجانب المصري وتقوي موقفه في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أهمية التأكيد والترويج لقضية سد النهة باعتبارها قضية "حياة أو موت".

واستنكر "أبو طالب"، خلال كلمته في مؤتمر "سد النهضة بين فرض اﻷمر الواقع ومتطلبات اﻷمن القومي"، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم، عدم طرح الملفات والمعلومات الخاصة بتطورات سد النهضة من خلال الإعلام الرسمي والخاص لتوضيح حقيقة اﻷخوة ووضعها الحالي والمستقبلي لتكوين رأي عام ودعم شعبي لخدمة هذه القضية.