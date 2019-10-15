أصدر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بيانا اليوم بشأن التفاهمات التي تمت بين الجيش السوري وقوات "قسد" خلال اجتماع، يوم 13 أكتوبر، حول سبل مواجهة العدوان التركي على شمال سوريا.

وبموجب التفاهم، الذي حصلت "الوطن"، على نسخة منه، تنتشر قوات الجيش السوري ابتداء من "عين ديوار" شرقا وحتى "جرابلس" غربا، ليتواجد، وفق البيان، "الجيش العربي السوري في كامل المنطقة شرق وشمال الفرات بالتنسيق مع المجالس العسكرية المحلية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية "جاهزيتها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتحت علم الجمهورية العربية السورية، والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في مواجهة التهديدات التركية للأراضي السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، بحسب نص البيان.