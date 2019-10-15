أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، زيارة إلى البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبي، كما أكد أنّ الأحوال بمصر في تحسن مستمر.

وكان البابا والوفد المرافق غادروا العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم مستقلين القطار في طريقهم إلى بلجيكا، في إطار جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

واستقبل رئيس البرلمان الأوروبي david maria sassoli، البابا تواضروس لدى وصوله إلى مقر البرلمان، وكتب كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار، كما عقد جلسة حضرها إلى جانب رئيس البرلمان، رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي EPP، النائب المجري György HÖLVÉNYI، والسفير المصري ببلجيكا خالد البقلي.