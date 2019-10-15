الشيخ بن زايد و الرئيس بوتين

وقعت أبوظبي وموسكو اليوم، حزمة من الاتفاقيات شملت قطاعات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.

وجاء التوقيع بعد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، برئاسة الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وفي ما يلي الاتفاقات الموقعة:

- مذكرة تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

- اتفاق إطاري بين شركتي "غازبروم نفط" و"بترول أبوظبي الوطنية" للتعاون الاستراتيجي

- اتفاقية امتياز بين شركتي "لوك أويل" و"بترول أبوظبي الوطنية" لحقل "غشا"

- اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مبادلة" للاستثمار، للتعاون في تنفيذ المشروعات الوطنية، بما فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي

- مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة الطاقة والصناعة الإماراتية للتعاون في مجال الطاقة

-اتفاق تعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة النفط الروسية "لوك أويل" مع شركة "بترول أبوظبي الوطنية" الإماراتية

وكان بوتين، وصل اليوم إلى الإمارات قادما من السعودية في إطار جولة خليجية، حيث زار الرياض أمس وعقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تضمنت توقيع حزمة من الاتفاقات أبرزها ميثاق تعاون طويل الأمد لـ"أوبك".