تفقدت الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، عملية تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بوحدة طب الأسرة بالدير، وهي إحدى 18 وحدة يجرى تسجيل المواطنين بها بالمحافظة، منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، ويأتي هذا في إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه جرى فتح 11638 ملف طب أسرة عائلي، حيث توافد على وحدات طب الأسرة منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري 44 ألفاً و582 مواطناً للتسجيل بالمنظومة الجديدة، مشيدةً بإقبال المواطنين ووعيهم لتسجيل أنفسهم وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة.

ودعت وزيرة الصحة والسكان، المواطنين إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة، كما دعت السادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة إلى حث المواطنين على تسجيل أنفسهم بالتعاون مع القيادات الشعبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.