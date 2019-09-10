استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، أثناء زياراتها الي المحافظة، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وسوف تترأس وزيرة الصحة غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

كما ستتفقد عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.