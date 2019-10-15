استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تعقد خلال الشهر الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، وتدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في جهود الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وأكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وإعداد الخطط المستقبلية وفقا لرؤية مصر 2030 من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والتركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر.

السيسي: مهتمون بتحفيز الاستثمار.. والفرص واعدة في السوق المصري

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ الرئيس ألقى الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليا، والتي ضاعفت قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

ولفت السيسي إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، إضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.

وتابع المتحدث الرسمي أنّ الوزراء استعرضوا محاور النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، التي تركز هذا العام على موضوعات الاستثمار والتنمية، في إطار جهود الدولة للتواصل ومد الجسور مع المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات، فضلا عن عرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر لتحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس ومجموعة المستثمرين والخبراء المصريين، عن جهود الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر.

وأشاد الوفد الاستثماري بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، والإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وحرصهم إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر إلى المجتمع الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس أكد في ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها في الخارج والداخل للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، واعتزام مصر استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني استراتيجي لبناء الدولة.