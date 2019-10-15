أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، مقيم بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها أمتعة شخصية داخل حاوية، وأخفى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط 7 ملايين عبوة مكملات غذائية مختلفة الأنواع، 2 مليون قرص أدوية لعقاقير طبية ومنشطات، و 600 ألف عبوة من مستحضرات التجميل والعطور المختلفة المحظور دخولها للبلاد بالمخالفة للقانون.