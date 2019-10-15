استقبلت مجموعة شركات "تويوتا إيجيبت"، توشيميتسو إيامي، مدير العمليات والتشغيل بشركة تويوتا موتور كوربوريشن لمنطقة أفريقيا في زيارة له لمصر، كـ"أكثر الأسواق جاذبية في القارة السمراء"، بحسب المسؤول.

شملت الزيارة عدة مقابلات رسمية رفيعة المستوى، على رأسها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، حيث تناولت اللقاءات سبل التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة تويوتا اليابانية في مجالات شتى.

وعلق "توشيميتسو" عقب تلك اللقاءات التي وصفها بالمثمرة، قائلاً: "بات من أبرز سبل التعاون وأكثرها حداثة هي الثقة التي وضعتها الحكومة المصرية في تويوتا لإحلال وتجديد مركبات النقل الجماعي من الميكروباص، وتحويلها لتعمل بمحركات الغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من الديزل".

إيامي: تويوتا تستحوذ على أكثر من 36% من سوق سيارات الميكروباص في مصر

وأضاف قائلا: "في ضوء الموارد الإنتاجية الضخمة لمصر من الغاز الطبيعي، ونظرا لاستحواذ تويوتا على أكثر من 36% من سوق سيارات الميكروباص في مصر، رأت الحكومة المصرية في تويوتا شريكا استراتيجيا محوريا، لإنجاح عملية التحول والقضاء على انبعاثات الكربون الضارة، فضلاً عن تجميع سيارات النقل الجماعي الجديدة بالكامل محليا".

جدير بالذكر أن مجموعة شركات "تويوتا إيجيبت" احتفلت هذا العام بمرور 40 عامًا على تواجدها في مصر منذ تأسيسها في عام 1979، استمرت خلالها على مداومة النمو والتطوير لتصبح من العلامات التجارية الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل واعدة على مستوى الجمهورية.

وتغطي فروع تويوتا حالياً العديد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والاسكندرية والإسماعيلية والعلمين، كما تمتلك مجموعة شركات "تويوتا إيجيبت" شبكة كبيرة تشمل 54 موزع معتمد في مصر لتوفير مبيعات السيارات وخدمات ما قبل وما بعد البيع، وكذلك البيع المباشر لقطع الغيار، والزيوت الأصلية، لكل عملاء تويوتا على مستوى الجمهورية.