عبر الفنان محمود البزاوي، عن تعاطفه الشديد مع مراسلة قناة "الجديدة" اللبنانية، بعد بكائها الهيستيري على الهواء مباشرة، أثناء تغطيتها لأحداث الحرائق التي اندلعت في لبنان، مساء أمس.

ودوّن "البزاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "فيديو مراسلة قناة الجديدة وهي بتبكي وبتستغيث طلبا لنجدة الأهالي الذين بدأت الحرائق تلتهم بيوتهم، كان مشهدا يُدمي القلب، وللأسف لا يسمعها أحد.. ربنا يلطف بلبنان الجميل ويحفظ أهله من كل شر".

وكانت أصوات صراخ الأطفال والنساء خلال حصار النيران لهم داخل المنازل، السبب وراء انهيار المراسلة حليمة طبيعة، باكية على الهواء مباشرة.

واندلعت سلسلة حرائق في مناطق عدة بلبنان، مساء أمس، بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد. وأكدت وزيرة الداخلية والبلديات في لبنان، ريا الحسن، بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث، أنها وقعت على طلب للاستعانة من البلاد المجاورة بإطفاء الحرائق، واصفة ما يحدث: "هناك 24 ساعة تمر صعبة على لبنان بسبب الحرائق".