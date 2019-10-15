بعد موجة من الطقس السيىء شهدتها عدة محافظات خلال الساعات الماضية، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من استمرارها يومين، ترصد الوطن استعداد 3 محافظات لمواجهة موجة الأمطار والسيول في التقرير التالي:

محافظ القليوبية يشدد على متابعة النشرات هيئة الأرصاد

في القليوبية كلف محافظ الإقليم،علاء عبد الحليم مرزوق، رؤساء المدن ومسئولي المياه والكهرباء بالإستعداد لموسم الأمطار، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات، مع تكثيف الجولات الميدانية على أماكن قد تجمع الأمطار ومعالجة عيوب رصف الطرق التي قد تسبب إعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.

وبالبحر الأحمر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن وضع خطة شاملة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وتأمين محطات التحلية وشبكات المياه وإعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب، لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه في حالات السيول.

كفرالشيخ تعلن الطوارئ استعدادا للسيول

أما كفرالشيخ فقد أعلنت حالة الطوارئ بكافة قطاعات المحافظة، استعدادا للسيول، وحصر كافة المدارس ومراكز الشباب ودور الضيافة والمكتبات، التي تصلح لعمل ملاجئ في حال حدوث أي طوارئ خلال فصل الشتاء، وكذلك إلغاء كافة الإجازات بجميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة حال حدوث أي أزمة وكذلك رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات، كما شكلت المحافظة غرفة العمليات منعقدة بشكل دائم، لمواجهة أي طارئ قد يحدث.