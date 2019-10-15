أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني فتح باب القبول لمنح برنامج Chevening لعام 2020 2021، المخصصة للموظفين الحكوميين الذين لديهم رغبة في أن يكونوا قادة المستقبل، بالحصول على الماجستير من إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في أي مجال بها، علمًا بأنّ المنحة مخصصة لـ45 موظفا حكوميا.

cheveining برنامج منح عالمي مقدم من الحكومة البريطانية وممول من مكتب الكومونولث والخارجية، ويقدم فرصة فريدة للمشاركين في بناء شبكة علاقات واتصالات عالمية تهدف للتميز المهني المستمر وتكوين شركات أكاديمية وتجارية وثقافية واجتماعية مع المملكة المتحدة.

معايير وشروط التقديم للمنحة

1. مصري الجنسية.

2. حاصل علي موهل عال مناسب.

3. لديه خبرة عملية سنتين على الأقل.

4. غير حاصل على منح علمية سابقة في المملكة المتحدة عن طريق أي من المنح الممولة من حكومة المملكة المتحدة.

5. لديه الموافقة على العودة لأرض الوطن وقضاء سنتين على الأقل بعد إتمام الدراسة.

شروط منح إجازة دراسية للمتقدم طوال فترة الدراسة

1. أن يكون أمضى على الخدمة سنتين على الأقل.

2. ألا يزيد السن عن 40 عاما ميلادية.

3. أن يكون تقدير الأصلي للدراسة جيد على الأقل.

4. أن تكون تقارير كفاية الأداء في العامين الأخيرين بدرجة امتياز، وألا تكون وقعت عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات السابقة.

5. أن تكون الجهة التي يتبعها المتقدم في حاجة ماسة إلى ما يدرسه.

الشروط العامة للمنح

1. أن يكون المتقدم أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

2. ألا يكون سافر على أي بعثة أو حصل علىى منحة من الوزارة إلا إذا أتم سنتين عمل بعد عودته منها.

3. ألا يكون من العاملين بنظام التقاعد أو المكافأة.

إجراءات التقديم

1. يتعين على المتقدمين قراءة الخطوط الإرشادية.

2. التقديم على المنحة من خلال الموقع الرسمي لها من هنــــــا.

آخر موعد للتقديم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر2019 الساعة 12 GTM.