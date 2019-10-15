تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفيي العديسات والبياضية، ضمن استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وكان في استقبالهم عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة أنّ الزيارة تناولت تفقد أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات، الذي أنشئ وجرى تجهيزه بتكلفة بلغت 400 مليون جنيه، ومن المقرر أن يخدم مليون و200 ألف نسمة، مشيرة إلى أنّ المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة بسعة 105 أسرّة، يشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة.

واستمع الوفد لمقترحات المواطنين في إطار النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، إذ تشهد محافظة الأقصر طفرة طبية غير مسبوقة تزامنا مع تطبيق التأمين الصحي الجديد، بينما تتحمل الدولة غير القادرين بالمنظومة الجديدة، ودعت المواطنين مجددا لتسجيل أنفسهم وأسرهم بالمنظومة الجديدة، حتى يتسنى للدولة تقديم أفضل خدمة الطبية للمواطنين داخل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

كما تفقدت الوفد أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بمستشفى البياضية، والذي يخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، ويضم المستشفى دور أرضي و6 أدوار متكررة، به 26 سريرا للغسيل الكلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

ووجّهت وزارة الصحةبإعادة دراسة التصميمات الإنشائية للمستشفى، بما يتناسب مع أكواد بناء المستشفيات العالمية، وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات التي كان من المقرر الانتهاء منها أغسطس الماضي، مؤكدةً ضرورة الإسراع من وتيرة العمل حتى إدراج المستشفى ضمن المنظومة الجديدة.

والأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الحالي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.