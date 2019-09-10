انطلاق الرحلة الأولى لطائرة مصر للطيران الإيرباص 220 300 صباح اليوم إلي الأقصر، وعلى متنها 140 راكب، بينهم 15 راكب في الدرجة الممتازة، و 125 راكب بالدرجة العادية.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن الرحلة انطلقت في تمام الساعة السابعه من صباح اليوم، ووصلت مطلر الأقصر خلال 50 دقيقه، وان الركاب اثنوا على الطائرة الجديدة، وتمنوا للشركة مزيدا من التقدم والازدهار .

يذكر أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة الطيار احمد عادل كانن قد احتفلت بوصول أولى طائراتها من طراز ايرباص A220-300 والتي وصلت مطار القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي، قادمة من كيبيك بكندا، وذلك في إطار خطة مصر للطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020 ، وذلك في ضوء خطة وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري والتي تقوم على التطوير والتحديث الشامل لكافة شركات وقطاعات الوزارة.

وحضر حفل الاستقبال الذي أقيم بصالة 4 بمطار القاهرة ستيفان ادوارد،السفير الفرنسي بالقاهرة وچيس دتون السفير الكندي، وفؤاد عطار رئيس الطائرات التجارية لشركة ايرباص لمنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا والطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني وقيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة ورؤساء شركات مصر للطيران، وممثلي شركة إيرباص العالمية وشركاء الصناعة.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعداً ضمن درجتين، تشمل 15 مقعداً في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G. إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً.

هذا وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين. جدير بالذكر أن اسطول مصر للطيران الحالي يضم ١٥ طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول ١١ طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى ١٥ طائرة جديدة من طرازA320neo خلال الفترة المقبلة.