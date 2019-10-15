قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يوجد دائما إجماع عربي على كل القضايا المطروحة، فكل دولة لها رؤيتها موقفها وتفسيرها، وكل القرارات إذا راجعتها ستجد دول تقول إن رؤيتها مختلفة، مثل القضية اللبنانية حيث سنجد دول لها تحفظات وكذلك القضية العراقية.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الطرف المعترض على الأزمة السورية والتدخل التركي السافر ربما يرى أن الأمر ليس عدوانا، مستطردًا: "أنا احترم رؤى الناس، الأهم ألا تؤدي تلك المواقف لشل الجامعة العربية".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الموقف القطري المتحفظ على البيان بشأن سوريا والعدوان التركي لم يؤثر على تحركات الجامعة العربية في تلك القضية، ففور انتهاء الاجتماع بحثنا فيما يتعلق موقف الأمين العام في علاقته بالأمم المتحدة، ومجموعة السفراء المنتدبين بشأن الموقف العربي من هذا العدوان وأحيط الأمين العام للأمم المتحدة علما بهذا الموقف.